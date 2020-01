Sotsiaaldemokraadid arvasid Helve Särgava usalduse kaotuse tõttu Tallinna fraktsioonist välja

Särgava andis eelmise aasta suvel teada, et lahkub Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, kuid oli endiselt fraktsiooni liige. Linnaeelarve hääletusel hääletas Särgava koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega eelarve poolt.

Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul on piirkonna liikmed Särgavaga rääkinud ning kahjuks veendunud, et koostöö on lõppenud.

„Meie eesmärk on seista selle eest, et Tallinn oleks kõigile hea elu- ja ettevõtluskeskkond. Kõige paremini saame seda teha siis, kui meie meeskond on ühtne ning selle liikmete vahel on usaldus. Kahjuks meil Helve Särgava suhtes usaldust enam ei ole ja seega ei pea me kujunenud olukorras võimalikuks koostööd jätkata,“ ütles Kaljulaid.

Mis põhjusel Särgava linnas koos Keskerakonna ja EKRE-ga hääletab, sotsiaaldemokraadid ei tea.

„Loomulikult on ka meieni jõudnud kuuldused, et sarnaselt Boroditšile on Särgavale hääle eest lubatud Isamaasse kuuluva Mart Luige volikogu aseesimehe koht. Me ei soovi neid kuulujutte kommenteerida. Seda saavad kinnitada või ümber lükata vaid asjaosalised ise. Igal juhul ei saa sotsiaaldemokraadid olla müüdavad ning need, kes on müügiks, ei saa olla sotsiaaldemokraadid,“ ütles Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraadid väljendavad jätkuvalt muret ka selle pärast, et nii Keskerakonna esimees Jüri Ratas kui ka Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal on kinnitanud, et soovivad teha Tallinnas EKRE-ga koostööd.

„Leiame jätkuvalt, et eriti problemaatiline on Reformierakonna valmisolek tuua Eesti Vabariigi pealinnas võimule paremäärmuslikud populistid. Oleme kutsunud Reformierakonna juhatust üles võtma selles küsimuses selgelt eitava seisukoha.“ ütles Kaljulaid.