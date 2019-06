Soomlane ujus vannist ehitatud paadiga üle lahe Tallinnasse

Retk algas Porkkalast, kust Eklund võttis suuna Tallinna poole. Ta eeldas, et sõit võtab aega 15 tundi, tegelikult läbis Eklund selle kiireimini. Poole sõidu peal jäi mootor küll korraks seisma, mis teda korralikult ehmatas.

Eklund muretses aga enim, et vanni keevituskohad lähevad sõidu ajal katki. Need küll lagunesid, aga alles siis, kui vannist ehitatud paat tõmmati Tallinnas randa. Vanniga üle lahe sõita oli olnud soomlase väitel üsna ebamugav. Peale selle muretses Erklund, et ehk mõni suur laev ei märka pisikest vanni merel. Seda siiski ei juhtunud.