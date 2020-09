Soomest, Lätist ja Leedust saabujad ei pea eneseisolatsiooni jääma, kuni nakkuskordaja jääb alla 25

"Eesti tegi sel nädalal nii Soomele kui Lätile ja Leedule ettepaneku tõsta omavaheline karantiinivaba liikumise tase 25 [nakatunud] inimeseni 100 000 kohta. Leedu vastas jaatavalt ja kehtestab 25, Soome kehtestas täna õhtul oma tasemeks 25," teatas Reinsalu.

"Läti jääb varasema seisukoha juurde. Eesti kehtestab Soomest, Lätist ning Leedust tulijatele samuti uue piirnumbri 25, sest nende riikidega on rakendatud usaldusmeetmed. Seega eeldatavasti, arvestades homme hommiku numbreid nakkekordaja kohta Eestis, hakkab reede öösel vastu laupäeva kehtima karantiininõue Eestist tulijatele Lätis, millest on vabastatud Valga-Valka elanikud, transiitreisijad ja töötegijad. Suur tunnustus meie diplomaatidele ja terviseekspertidele päevi väldanud konsultatsioonide eest. Praeguse seisuga seega säilib vaba liikumine Soome ja Leetu ning Lätti reisimisel! Aitäh Leedu ja Soome valitsustele otsuse eest olukorras, kus Eesti viirusenumbrid on kõrgemad kui nende riikides. Tunnustan ka Lätit ulatuslike erandite tegemise eest meie palvel. Läti on oodatud ühinema uue nakkekordaja piirkonnaga, kus tänaõhtuste otsuste järgi on Soome, Eesti ja Leedu! Jätkame konsultatsioone üleeuroopaliste reeglite loomise osas. Välisministeerium annab homme detailsema info uute reeglite kohta."

