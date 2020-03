Soomes tööta jäävad eestlased võivad samuti töötukassalt hüvitist saada

Eestis taotlemisel saab täpsemat infot hüvitise suuruse arvutamise jms kohta töötukassa kodulehelt. Eestis on töötud ravikindlustatud.

Töötukassa pakub ajutisi töökohti

Kui suur sotsiaalne probleem võib aga Eestile kujuneda, arvestades just, et paljud Soomes töölkäijad on pärit maapiirkondadest ja võimalik et ka ainsad leibkonna palgasaajad? "Seda on praegu keeruline hinnata, kuna puudub teadmine, kui kaua on kehtestatud eriolukorra tõttu pärsitud töötamine," vastas Saar. "Küll aga on praeguses olukorras loodud võimalusi ajutiste tööde tegemiseks ning selleks on töötukassa loonud vastava töövahendusportaali.

Kokkuvõttes ei anna ministeerium kindlat soovitust, kas jääda töölistel Soome, mis tähendaks mitmekuist eemalolekut peredest või tulla tagasi ja töötuks jäämisega riskida. "Seda riski peab iga töötaja ise hindama," ütles Saar.

