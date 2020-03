Soomes on koroonaviirusesse nakatunud kuus inimest, nende seas koolilaps, kes puutus kokku 130 inimesega

Täna selgus, et koroonaviirusesse on Soomes nakatunud üks koolilaps ja pensionär, kes olid lähedas kokkupuutes Põhja-Itaaliast reisilt naasnud soomlannaga, kellel oli varem koroonaviirus tuvastatud.

Kooliealine nakatunu puutus koolis ja trennis kokku 130 inimesega, kes on nüüd kodus karantiinis, et jälgida oma olukorda ja teisi mitte nakatada juhul, kui neil peaks viirus olema. Need on Viikkii kooli kuuenda ja neljanda klassi õpilased, õpetajad ning jalgpalli trennis osalejad, kes nakatunud õpilasega koos treenisid.

Kolmas juhtum, mis täna Husi piirkonnas kinnitati, on samuti seotud Põhja-Itaaliast naasnud tööealise naisega, kellel viirus kolmapäeval tuvastati. Ta on kodus karantiinis.

Nüüd on Soomes kinnitatud kuus koronaviiruse nakkust.