Soomes lähevad osad vaktsiinidoosid otsesõnu prügikasti. Kuidas Eestis raiskamist välditakse?

"Kui me täna vaatame seda ühte viaali, mille sees on 5 doosi, siis tahes või tahtmata absolutismi ei ole. Kes võtab täpsemalt, see saab ehk ka kuuenda doosi kätte. Ma täna siiralt usun, et ei teki ülejääki," sõnas ta.

"Pfizeri esindaja on sellest võimalusest ka teadlik. Kõik doosid, mis on sealt võimalik täisdoosidena välja võtta, need ka inimestele süstitakse," ütles ta.

Esimesed vaktsiinid on läinud eesliini töötajatele - kiirabiarstidele ja haiglatöötajatele, kes puutuvad koroonahaigetega kokku. Seejärel vaktsineeritakse perearste.

Viimati mainitute esindaja Le Vallikivi sõnul algab riskigruppide vaktsineerimine veebruaris.

Delfi kajastas täna, et neli päeva tagasi Eestisse saabunud COVID-19 vaktsiinikogusega saaks kaitsepookida ligi 4900 tervishoiutöötajat. Praeguseks on vaktsiini saanud inimesi ligi 900.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112. COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!