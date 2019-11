Soome väljaanne: Eesti ei andnud Soome kõrgkoolile õpetusluba Tallinnas välismaalaste vastasuse tõttu

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) oli enne seda soovitanud anda tegevusloa Haaga-Helia juhitud nelja kõrgkooli ühisprojektile, mis oleks andnud bakalaureuse taseme niinimetatud hospitality-hariduse teenindusvaldkonnas, teatab Soome väljaanne Talouselämä.

Projektis osalesid kõrgkoolid Saksamaalt, Hollandist, USA-st ja Eestist. Õppekeel oleks olnud inglise keel ja haridus tasuline. Tudengeid oleks olnud maksimaalselt 400.

Haaga-Helia rektorile ja tegevjuhile Teemu Kokkole tuli otsus üllatusena.

Kokko sõnul lubas Eesti haridus- ja teadusministeerium algselt otsust suvel. Sügiseks ei olnud aga midagi kuulda olnud. 11. novembriks kutsuti asjaga seotud inimesed ministeeriumi ja kümne minutiga tehti asi selgeks.

„Meile öeldi seal, et kuna kõrgkool sisaldab rahvusvahelisi tudengeid, on see Eesti praeguses poliitilises kliimas probleem. Vähemalt kaudselt sattusime me nendesse Eesti sisepoliitika kombinatsioonidesse,” ütles Kokko.

Kokko sõnul olid õppe korraldajad kõigiks muudeks riskideks valmis, aga mitte poliitiliseks riskiks.

„Poliitiline risk tuli meile ootamatult. See oli meile üllatus,” ütles Kokko.

Kokko sõnul mainiti otsuses ka kahtlusi projekti majandusliku tasuvuse ja õppepersonali suuruse kohta.