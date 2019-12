Soome valitsusjuht vastuseks Helmele: jah, poemüüjast võib saada peaminister! Soome riik töölisteta ellu ei jääks

Mart Helme hakkas rääkima, kuidas Soome kodusõja aegu 1918. aastal sõdisid punased valgetega. "Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele. Punased, kes tahtsid juba siis Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyama'liku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," ütles Helme.

Ratas kiitis, et esimesed kontaktid on positiivsed

Täna õhtul vastukajaks Helme öeldule kirjutas Jüri Ratas Facebookis üldsõnaliselt, et Soome on meie lähedane sõber ja liitlane, kellega on kõik Eesti Vabariigi valitsused teinud head ning tihedat koostööd. "Seda ei ole mõjutanud see, millised demokraatlikud erakonnad parasjagu kummagi riigi koalitsiooni kuuluvad või seda juhivad. Minul isiklikult oli väga hea koostöö nii kahe eelmise Soome peaministriga kui juba ka igati positiivsed esimesed kontaktid nende uue valitsusjuhiga," märkis ta.

Soome meedias on Helme sõnavõtt ja ka Ratase reaktsioon juba palju kajastust leidnud. Mitmes artiklis on tuletatud meelde sedagi, et Helme oli ka see minister, kes rääkis möödunud kuul plaan B-st, kui NATOst abi pole.

Eestis on teravalt sõna võtnud ka opositsioonierakondade saadikud. Näiteks reformierakondlasest riigikogulane Keit Pentus-Rosimannus kirjutas sotsiaalmeedias, et Ratasel on tee Kadriorgu tuttav. "Naisepeks, ei verbaalne ega füüsiline, pole asi, mille peale silm kinni pigistada kummalgi pool lahte. Su valitsuskaaslastest leninlastel on kindlasti ka intelligentsemaid siseministrikandidaate, tasub proovida."

Helme jagas selgitusi

Pühapäeva hilisõhtul saatis EKRE välja pressiteate, kus selgitatud Helme raadiosaates räägitu tagamaid. "Pean vajalikuks selgitada, et andes 15. detsembril TRE raadio eetris olnud vestlussaates "Räägime asjast" hinnanguid Soome uuele vasakpoolsele valitsusele, ei väljendanud ma mitte Eesti valitsuse, vaid isiklikke ja meie erakonna maailmavaatest tulenevaid seisukohti," sõnas Helme ja lisas, et erimeelsused poliitikute vahel ei mõjuta mingilgi määral meie sooje tundeid soome rahva vastu.