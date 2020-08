Soome välisminister Haavisto Delfile: Tiido oli suurepärane suursaadik, ent pigem on Eesti ja Soome lähedasemad kui varem

"Harri Tiido on olnud suurepärane Eesti suursaadik Soomes," ütles Haavisto Delfile, tuues esile ka nende isikliku kohtumise. "Mul oli rõõm külastada Eesti saatkonda Helsingis tänavu juunis, kui tähistasime Eesti ja Soome diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva."

Tiido väitega, et Eesti ja Soome vahelised suhted on viimastel aegadel halvenenud, Haavisto aga ei nõustu. Tema hinnangul on hoolimata EKRE ministrite avaldustest Soome valitsuse suunal koostöö riikide vahel hoopis tihedam kui varem, ennekõike alates koroonakriisi algusest.

"Sel kevadel ja suvel, COVID-19 pandeemia keskel, on Soome ja Eesti koostöö olnud väga tihe. Kohati on meil olnud peaaegu iga päev telefonivestlused Eesti välisministri Urmas Reinsaluga ning regulaarsed videokonverentsid Balti ja Põhjamaade ministrite vahel," märkis Haavisto.

"Mul on tunne, et praegune koroonakriis on Eestit ja Soomet veelgi lähendanud, kuna Euroopa Liidu naabrite piirkondlikul koostööl on olnud veelgi suurem tähtsus."

Ühtlasi tõi Haavisto välja, et alles tänavu veebruaris külastas ta ka ise Eestit.

"Minu viimasel visiidil veebruaris tähistasime Balti riikide ja Poola ministritega 1920. aasta Tartu rahulepingut," meenutas ta.