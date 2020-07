Soome terviseamet: kruiisilaeval Silja Europa liikus ringi koroonaviirusesse nakatunud inimene. On teateid teistest haigestunutest

Yle kajastab, et laev väljus Helsingist möödunud teisipäeva õhtul ning naasis järgmisel päeval, startides Tallinnast kell 12.30.

Soome terviseametist kinnitatakse, et laeval viibis nakatunu, kel olid selleks hetkeks juba haigussümptomid. Ta käis laeval palju ringi ja on isegi võimatu hinnata, kui mitme inimesega ta täpselt kokku puutus. Hilisel õhtutunnil pidutses ta laeva ööklubis.

Praeguseks on juba teada, et mitu kruiisilaeval viibinud inimest on samuti nakatunud. Helsingi tervisekeskuste peaarst Timo Lukkarinen märkis, et kaks perekonda, kes haigestunuga väga tihedalt kokku puutusid, on karantiini pandud.

Teised laeval viibinud inimesed karantiini jääma ei pea, küll aga rõhutas Lukkarinen, et oma tervist tuleks jälgida ja juba kergete sümptomite puhul soovitatakse perearstiga ühendust võtta ning võimalusel peagi koroonatest teha.

Soomes on koroonajuhtumeid kokku 7257, viimase ööpäevaga lisandus neli. Eestis on positiivseid teste kokku 1994. Terviseameti andmetel on kahe viimase nädalaga lisandunud 15 juhtumit.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!