Soome sulgeb piirid: alates homsest peavad kõik riiki saabujad 14 päevaks karantiini jääma

Eesti Helsingi suursaatkonna konsulaartalituse direktor Peeter Püvi selgitas, et kõik, kes soovivad Soome tulla, saavad seda teha veel täna. Alates homsest peavad inimesed aga arvestama, et jäävad 14 päevaks karantiini.

“Eestlased, kes soovivad välismaalt tagasi tulla ja neil õnnestub Soome jõuda, siis lubab riik praeguse info kohaselt ka Soomest transiiti," ütles Püvi. Samuti toimib praegu vähendatud kujul Eesti ja Soome vaheline laevaliiklus. Graafikuid ja muud laevaliiklusega seonduvat soovitab ta jälgida ettevõtete kodulehekülgedelt.

Soomes töötavatele eestlastele soovitab Püvi võimaluse korral sinna jääda. “Minule teadaolevalt siin töökohti kinni ei panda. Soovime kõik, et normaalne elurütm siiski jätkuks. Mida rohkem töötajaid Soomest ära läheb, seda halvemasse seisu paneme ka ühiskonna,” tõdes ta.

Ta tuletab inimestele meelde, et piirangute mõte on selleks, et peatada koroonaviiruse levikut. “Palun püsige pigem seal, kus olete ja ärge reisige ringi,” sõnas ta.

Soovitus on jälgida ka Soome piirivalve www.raja.fi kodulehekülge, kus tehakse pidevalt täiendusi piiriülestuste tingimuste kohta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!