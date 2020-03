„Soomele teeme proove oluliselt väiksemas mahus kui Eestile ning need ei lähe 1000 proovi sisse. Täidame oma kohustusi pikaaegsetele lepingupartneritele piiratud mahus,“ seletas Synlabi tegevjuht Rainar Aamisepp Delfile. Ta rõhutas samas, et laborifirmale on Eesti proovid ja testimine praegu kõige tähtsam.