Soome presidendi kantselei: Kersti Kaljulaid helistas Sauli Niinistöle ja vabandas Mart Helme käitumise pärast

Kaljulaid helistas Niinistöle ning räägiti Helme eilsest intervjuust. Kaljulaid vabandas Helme käitumise pärast ja palus vabandused edastada värskele valitsusjuhile Marinile ning valitsusele. Seda Niinistö ka tegi.

Raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Mart Helme (EKRE) eile teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta.

Mart Helme hakkas rääkima, kuidas Soome kodusõja aegu 1918. aastal sõdisid punased valgetega. "Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele. Punased, kes tahtsid juba siis Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyama'liku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," ütles Helme.

Sanna Marin võttis eile õhtul sel teemla sotsiaalmeedias sõna ning rääkis oma eduloost ja sellest, kuidas Soomes hakkama saadakse. "Olen Soome üle väga uhke," märgib ta oma Facebooki postituses. "Siin võib vaesest perekonnast pärit laps saada hariduse ning saavutada oma elus palju asju. Poemüüja võib saada peaministriks. Ilma töölisteta ei jääks Soome ellu," sõnab ta ja lisab, et on tänulik iga töötaja, praktikandi ning ettevõtja panuse eest.