Soome peaminister: Eesti ja Soome valitsuse koostöö on väga hea

"Iga rahvas valib oma esindajad ise ning nii kaua kui see toimub demokraatlikult, ei peaks kellelgi teisel selle kohta midagi öelda, "ütles Rinne. Ta lisas, et leidis täna kinnitust, et Eesti ja Soome valitsuste koostöö on väga hea.

"Arutasime täna keskkonnaküsimusi, eriti kliimasoojenemisega seotud teemasid, aga ka õigusriigi põhimõtteid, demokraatia edendamist ning reeglitepõhist maailmakorda. Meil on suur hulk küsimusi, millega koos edasi liikuda. Käes on aeg kaitsta reeglitepõhist maailma!" lisas ta.

Rinne kinnitusel on Eesti ja Soome valitsuse seisukohad neis teemades ühtsed.

Üks küsimus, kus arusaamad siiski on kardinaalselt erinevad, on alkoholiaktsiis. Eesti valitsuse otsus alkoholiaktsiisi langetada ei pane Soome valitsust oma otsust aktsiisi tõsta siiski muutma.