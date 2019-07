Soome parempoolsed lasid suvelaagris nooli ministrite fotode pihta

YLE vahendab, et kuigi avaldatud fotodel olid sihtmärkide näod ära kaetud, on välja selgitatud, et fotodel olid peaminister Antti Rinne, haridusminister Li Andresson ning miljardär George Soros.

Soome rahvusmeelsete liit on üks mitmetest organisatsioonidest, mis ühendab immigratsioonivastaseid erakondi ning rühmitusi. On teada, et suvelaagris osalesid Põlissoomlaste Tampere osakonna juhatuse liige Seikku Kaita ja erakonna asejuht Karin Zeiger. Veel on nimeliselt osalejatena selgeks tehtud Jukka Ketonen, kes on islamivastase liikumise Soome Kaitse Liiga juht, Põhjamaise Vastupanuliikumise juht Antti Niemi ning Odini sõdalastega seotud Tero Ala-Tuuhonen.

YLE püüdis osalenutelt saada kommentaari juhtunu selgitamiseks, kuid suur osa neist keeldus.

Põlissoomlaste asejuht Zeiger sõnas, et tema oli tulistamise ajal parasjagu süüa valmistamas, mistõttu ei oska ta juhtunut kommenteerida.

Põlissoomlaste peasekretär Simo Grönroosi sõnul on vahejuhtum problemaatiline ning ta lubas välja selgitada juhtunu täpsemad asjaolud.

Tampere linnavolikogu juht Lasse Kaleva, kes samuti Põlissoomlastesse kuulub, lubas, et erakond suhtub võimalikku laskmisesse väga tõsiselt ning kinnitas, et erakonna jaoks on olulised õigusriigi põhimõtted. "Kes ei hinda õigusriiki, ei peaks erakonda kuuluma," sõnas ta.

Kriminaalõiguse professor Matti Tolvaneni hinnangul on juhtunus kuriteo koosseis olemas. Tema sõnul on tegemist avaliku laimuga, mida ei vähenda see, et ministrite pildid on ära tsenseeritud. Fotodel olnud inimesed võivad Tolvaneni hinnangul näha seda ähvardusena oma elu osas.