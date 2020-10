Soome loodab novembri lõpust käivitada paindlikuma piiriületuse

Haavisto kinnitusel on uus põhimõte see, et riikidest, kus koroonaga nakatumise näitaja on madalam kui Soomes, saavad inimesed tulla Soome vabalt - nendelt ei nõuta negatiivseid testivastuseid.

"Praegu on seaduses veel mitmeid üksikasju, mis parlament peab heaks kiitma, aga me peame valitsuses kogu aeg meeles, et Eestist käib Soome palju inimesi tööl ja õppimas ning me teeme kõik võimaliku, et nende elu mitte häirida. Nende osas kehtib erand edasi, neid nakatumisnäit ega koroonatestidega eneseisolatsioon ei puuduta," rääkis välisminister.

Haavisto ütles ka, et kui koroona-olukord muutub ja Eesti näitajad lähevad kõrgemaks kui Soome omad, siis on vaja ilmselt lisameetmeid ja küllap peab ka piiriületamist uuesti arutama, näiteks hoolikamat piirikontrolli sadamas. "Aga me jälgime tähelepanelikult olukorda kogu Euroopas, eriti riike, kus koroona-näitajad järjest tõusevad," kinnitas ta.

Soome kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta oli Euroopa haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse (ECDC) andmetel 54,8, Eesti 34,4