Soome keelas tööpõhise pendelrände Eestiga

Eile hilisõhtul otsustas Soome koroonaviiruse leviku tõkestamiseks loobuda pendelrände lubamisest Soomes töötavatele, aga alaliselt Eestis elavatele eestlastele. Keeld hakkab kehtima pühapäeva, 22. märtsi keskööst.

See tähendab, et Soomes töölepinguga töötavad eestlased, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud (puudub Soomes elukoha aadress), ei saa pühapäevast enam riiki sisse. Riiki saavad siseneda vaid Soome kodanikud ja need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus ning riiki sisenedes rakendub 14-päeva isolatsiooninõue.

Kõik Soomes töötavad, aga Eestis elavad eestlased peaksid tänase ja homse päeva jooksul otsustama, kas minna Soome ja püsida seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või jääda Eestisse. Viimasel juhul pole neil võimalust minna Soome enne reeglite muutumist, mis võib võtta aega. Paneme südamele, et lähtuma peaks iseenda ja lähedaste tervisest ning arutama võimalusi ka oma tööandjaga.

Kuni kl 23.59 laupäeval, 21. märtsil kehtivad Soome ametivõimude kolmapäeval antud piiriületusjuhised, et riiki saavad siseneda ka need töötajad, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud, aga kellel on ette näidata tööleping Soomes. Neile ei rakendu ka 14-päevane isolatsiooninõue. Alates 18. märtsi õhtust ei kohaldata Eestisse tulles isolatsiooninõuet ka neile, kes elavad alaliselt Eestis, kuid käivad tööl Soomes ning kellel puuduvad haigusnähud.

Soome ametivõimude uus korraldus mõjutab hinnanguliselt 20 000 Eestis püsivalt elavat, aga Soomes töötavat eestlast.