Soome asenduskodust röövitud kolmeaastane Markus ootab Tallinna turvakodus oma saatust

Näiteks on Eesti võimud pidanud tegelema juhtumiga, kus Rootsis eraldati eestlannast emast kolm last ja anti kasuperre, ema suhtes alustati kriminaalmenetlust. Ühel päeval, kui lapsed olid viidud parki mängima, õnnestus laste eestlannast vanaemal nad salaja kaasa viia ja Eestisse tuua.

Tolle juhtumi puhul loobus Rootsi lõpuks laste tagasinõudmisest, sest veendus, et lastel on vanaema juures hea ja turvaline olla.

Halvemal juhul võib lapse röövimine aga tähendada seda, et rikutakse ära – ja võibolla igaveseks - oma võimalused lapsega seaduslikult koos olla. Ka riskitakse karistusega kuriteo eest - kui lapse vanemal või näiteks vanaemal pole lapse hooldusõigust, on tegu karistusseadustiku mõttes võõra lapse hõivamisega, mille eest võib karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Laur nendib, et hulk probleeme välisriigis Eesti kodanikelt eraldatud lastega on olnud Norras. Näiteks on Eesti ametkonnad tegelenud pikalt juhtumiga, kus Norras võeti vanematelt ära kahepäevane beebi ja saadeti kasuperre. Lapse eestlannast emaga oli tõesti natuke probleeme ja ta vajab veidi nõu ja abi, kuid beebil on Eestis lähisugulased, näiteks igati armastav, adekvaatne ja kraps vanaema Eestis, kes on teinud endast kõik oleneva, et anda Norrale märku, et on vägagi suuteline oma lapselapse üles kasvatama.

Kuid vaatamata kõigile Eesti ametkondade pingutustele ei ole olnud võimalik Norrast beebit tagasi saada. Beebi on pidanud kasvama kasuperes ja eemal armastavast sünniperekonnast.

„Oluline on arvestada, et välisriigi lastekaitsesüsteemid võivad olla kordades karmimad kui Eestis,” nendib Laur. „Kui Eestis on lapse perekonnast eemaldamine viimane meede, siis võib olla süsteeme, kus sekkutakse jõulisemalt ning lapsevanematele määratakse edaspidi lapsega kohtumiseks kolm korda aastas.”

Näiteks Soomes on lastekaitsel võimalik ilma kohtu poole pöördumata eraldada laps perekonnast kuni 30 päevaks. Eestis on lapse perekonnast eraldamine kohaliku omavalitsuse või Sotsiaalkindlustusameti otsusega võimalik kuni 72 tunniks – pärast seda tuleb laps anda tagasi hooldusõigusliku vanema hoole alla või peab olema kohtumäärus, mis sätestab hooldusõiguses piiramise või peatamise.