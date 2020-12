Sooäär teatab pärastlõunal riigikogus, kas läheb selle liikmeks

Mitu väljaannet kirjutas hommikul, et Sooäär on otsustanud riigikokku minna. Seda kinnitas ERR-ile Keskerakonna fraktsiooni juht Kersti Sarapuu. Sooäär ise ütles, et oma otsust ta enne riigikogu ette astumist ei kommenteeri.

"Ma olen praegu välisministeeriumi töötaja ja teatan oma otsusest kell 15 riigikogu ees," sõnas Sooäär. "Ma ei talu survestamist mitte kummaltki poolt, ei riigikokku mineku poolt ega vastu," lisas ta.

Sooäär ütles Delfile, et ei ole Sarapuule ega kellelegi teisele oma otsusest teada andnud. "Sarapuule ütlesin, et ma kaalun seda," sõnas ta.

Sooäär on korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud keskerakondlase Kalev Kallo asendusliige. Pärast tema taandumist tekkiski Sooäärel võimalus riigikogu liikmeks hakata. Suvest on Sooäär töötanud välisministeeriumi äridiplomaatia büroos.

Kui Sooäär otsustab mandaadist loobuda, on tema järel järgmised kandidaadid Tiit Terik ja Jaan Toots.

Kaalukas otsus

Sooääre otsus võib suuresti mõjutada abielureferendumi hääletust. Riigikogu kodukorra seaduse järgi on abielureferendumi vastuvõtmiseks vaja poolthäälteenamust.

Kui opositsioonil on vastu hääletamiseks kokku 45 häält ning nendega liituvad isamaalased Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ja Viktoria Ladõnsakaja-Kubits, on vastu hääletajatel 48 häält. Usutluses Maalehele ütles isamaalane Mihhail Lotman, et ta ei ole põhimõtteliselt referendumite vastane, aga selle küsimuse poolt ta küll ei saa hääletada.

Koos Lotmani vastuhäälega oleks referendumi vastastel 49 häält. Riigikogus arvutatakse, et kui riigikokku Keskerakonna hulka peaks minema Sooäär, on referendumi vastastel 50 häält, mis teeb olukorra kriitiliseks.