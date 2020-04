Sõnumid väljumisstrateegia osas võivad tulla homme

Neljapäeval otsustakse valitsuses ka eriolukorra pikendamine - kas seda pikendatakse veel kaks nädalat või kuu aega. Kuid väljumisstrateegia ning eriolukorra pikendamine omavahel seotud ei ole.

Professor Lutsar märkis, et otsuse väljumisstrateegia osas teeb valitsus. “Meie sisend oli, et meetmete leevendamine võib kindlasti kõne alla tulla ja mõningaid asjad, mis me pakkusime - no need on ka teada, kasvõi meditsiinilise abi kättesaadavamaks tegemine - on juba toimima pandud,” märkis Lutsar. “Kindlasti ei saa olukorrast väljuda aga nii, et 2. mail on kõik läbi ja endine elu hakkab pihta. Soovitasime, et väljumine peaks olema astmeline ja riik peaks olema valmis vajadusel ka sammu tagasi astuma,” lisas Lutsar.

Lutsar tõdes, et praegu on olukord kontrolli all, kuid ei ole teada, mis hakkab juhtuma meetmete leevendamisel. “Näen esimest nädalat, et trendijoon on väikselt alla läinud. Siiani on see olnud väikese kursiga üles. Aga kindlasti ei tähenda see seda, et nüüd on kõik läbi. Me keegi (teised riigid-K.A.) pole sellest puhangust veel välja läinud. Meil pole ees teiste riikide kogemusi, mida tähendas ühe või teise meetme leevendamine. Kui selline retsept oleks, siis oleks kõik palju lihtsam,” tõdes Lutsar.

Professor Fischer lisas, et otsused strateegia osas on laias plaanis paika pandud, kuid kuupäevaliselt ei saagi kõike veel väga varakult paika panna. Laias plaanis hindab Fischer olukorda praegu pigem positiivseks. “Kindlasti on see kõver läinud alla. Kui vaatame uute nakatanute testimist ja testimine on olnud üsna ulatuslik, siis on näha, et numbrid on alla läinud ja mõnest maakonnast pole üldse positiivseid proove tulnud. Kui üksikuid puhanguid osataks paremini kontrolli all hoida nagu Tartus Raatuse ühiselamus, siis on lootust, et midagi võiks leevendada küll,” ütles Fischer lisades, et see ei tähenda, et kõik läheks lahti, sealhulgas 2+2 piirang.