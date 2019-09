Tõsi, analüüs ei ole päris täielik, sest arvestatud ei ole sõnade eri vorme. See tähendab, et nt sõna "meie" erinevad vormid ("me", "meile" jne - toim), läksid eraldi kirja.

Ühtalasi oleme graafikutest välja jätnud kõik sõnad, mida kõnelejad vaid ühel korral kasutasid.

Kersti Kaljulaidi kõnes oli 1568 sõna, neist kordus 201 (11,81%). Täispikkuses saad riigipea kõnet kuulata ja lugeda SIIT.