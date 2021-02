Solmani skandaalne nimeseadus jõuab ringiga tagasi ministeeriumisse

Riigisekretär Taimar Peterkop nimetab otsust formaalsuseks, mis on uue valitsuse ametisse astumisel tavapärane ja see ei tähenda, et töö eelnõuga lõppenud oleks, vahendab ERR.

"Siseministeerium hindab uuesti, kas peavad vajalikuks selle asjaga edasi minna, siis tulevad sellega uuesti valitsusse. Kuna rahvastikuministrit uues valitsuses pole, siis saatsime eelnõu ministeeriumisse tagasi," selgitas Peterkop.

Peterkop lisas, et eelmise valitsuse tehnilisemad ja lihtsamad algatused lähevad edasi, ent kõik töös olevad komplekssemad või põhimõttelisemad teemad vaatab uus valitsus üle ja saadab vajadusel vastutavasse ministeeriumisse ümbertegemisele.

Milliseid eelnõusid see saatus tabab, pole veel otsustatud, sest töö käib jooksvalt.

Delfi on varasemalt kajastanud, et muudatuste korral oleks edaspidi saanud elukaaslase nime võtta vaid läbi abielu. See välistanuks näiteks, et samasooline paar kannaks sama perekonnanime.

Uue nimeseaduse esindusnäoks oli endine rahvastikuminister Riina Solman, kes selle vajadust meedias laialt selgitas. "Uus nimeseadus ei ole suunatud mitte kellegi vastu ega ühegi ideoloogia poolt. Eelnõu eesmärk on selgema õigusruumi loomine selles valdkonnas ja mitmete väga praktiliste ning eluliste probleemide lahendamine. Uus nimeseadus annab võimaluse hoida nime- ja kultuuripärandit ning rikastada meie ilusat eesti keelt. Selle eelnõu kallal on aastaid töötanud täiesti sallivad ja teadjad inimesed," märkis ta möödunud sügisel Delfile.