Solmani nõunik kavandab Parempoolse Jõhvi abivallavanema parteist väljaheitmist

2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel polnud Isamaal Jõhvis isegi nimekirja väljas, kuid alates oktoobrist oleks erakonnal justkui Jõhvis abivallavanemana ette näidata Evelyn Danilov. Võiks eeldada, et valimistele vastu minnes oleks Danilovi näol Jõhvis Isamaal seega tugev esinumber olemas, kuid kui jõulude eel kogunes partei piirkonna juhatus, et arutada sügisel toimuvate valimiste plaani, oli arutelu all ka Danilovi parteist välja heitmine.

Pole saladus, et Danilov on Isamaa liikmeühenduse "Parempoolsed" liige. Õigupoolest oli ta selle liige juba enne ühenduse ametlikku registreerimist. Danilovi sõnul on see "kindlasti" üheks põhjuseks, miks teda välja püütakse heita. Teine põhjus, mis ta välja toob, on hoopis üllatavam - Lüganuse koolidirektori vallandamise saaga.