Solmani avaldus perevägivallast paneb naistekeskused kahte leeri

Tänane Postimees kirjutas, et Pelgulinna sünnitusmaja naistearste pani imestama rahvastikuminister Solmani (Isamaa) avaldus, et iga peresisene kokkupõrge, mis võib füüsiliseks üle kasvada, ei ole perevägivald. Ehkki avaldus on sotsiaalmeedias terava kriitika osaks saanud, kinnitas Delfiga rääkinud MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu psühholoog Ülle Kalvik, et minister ei öelnud midagi valesti. Samas leidis psühholoog, et selle kõrval oleks pidanud Solman selgelt rõhutama, et absoluutselt igasugune vägivald on lubamatu.

"Ma olen seda rääkinud nüüd juba 14 aastat igal loengul, et perevägivald ja peretüli on kaks täiesti erinevat asja. Igasugune vägivald on samas lubamatu," ütles Kalvik. Tema sõnul iseloomustab perevägivalda selle süsteemsus: "Perevägivald oma loomult on selline, et pidevalt alandatakse. See käib pidevalt. Käib laste ees, käib teiste ees. Sellel ei ole lõppu, ei teki üldse vahepausi." Iseloomulik on ka see, et perevägivald võib jätkuta pärast lahkuminekutki - võidakse järel käia, ühiste laste kaudu manipuleerida.

Kalvik nentis, et ehkki peretülid võivad vägivaldseks muutuda, siis neid iseloomustab, et probleem lahendatakse ära ning inimene on suuteline oma vigu tunnistama ja käitumist muutma. Samas perevägivalla puhul see tema sõnul nii ei ole: "Inimene ei muutu, sest tema loomuses on teist alandada," ütles Kalvik. "Teise alandamine nagu tõstaks ennast - see on perevägivalla jäme mudel."