Solman: vaimse tervise valdkonda pole piisavalt ressurssi leitud

"Täna on ülemaailmne suitsiidiennetuse päev. Eestis võtab endalt elu aastas üle 200 inimese. Tegemist on ühe kõige põletavama vaimse tervise probleemiga, millele kahjuks ei ole lihtsaid lahendusi – iga lugu ja iga pere on erinev. Tähtis on aga see, et keegi ei jääks oma murega üksi," ütles rahvastikuminister Riina Solman.

"Probleem vajab tegelemist süsteemselt ja kõiki osapooli kaasates. Valitsus on selle küsimuse oma tööplaani võtnud ja 2020. aasta jaanuariks peab sotsiaalministeeriumi juhtimisel valmima "Roheline raamat vaimse tervise probleemide koordineeritult ennetamiseks ja raviprotsesside tagamiseks," sõnas Solman.

Minister tõdes, et kahjuks on tegemist valdkonnaga, kuhu pole seni ka piisavalt ressurssi leitud – psühholooge on vähe ja järjekorrad pikad – abi ei jõua kohale õigel ajal. "Nii probleemid kuhjuvad ja kasvavad ühiskonnas. Lisaks enesetappudele väljenduvad vaimse tervise mured ka õnnetusjuhtumites, alkoholi kuritarvitamises, lähisuhtevägivallas."

Solman märkis, et vaimse tervise mured põhjustavad järjest enam väljakutseid nii politseile kui ka päästjatele. "Päästjad ja politseinikud puutuvad igapäevaselt kokku inimestega, kes on kaotanud lootuse, kes ei hooli ei enda ega teiste elust," rääkis Solman.

"Leian, et me peame tänasel päeval toetama nii inimesi, kelle lähedasi tänaseks enam pole kui ka kõiki organisatsioone, kes püüavad inimesi nende mures aidata. Tänan teid ja rahvastikuministrina püüan teie tegevust ka tulevikus toetada," lisas Solman.