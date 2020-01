Solman tahab muuta vanemahüvitise süsteemi: praegu jääb hüvitis paljudel peredel oodatust tunduvalt väiksemaks

Ajakirjanik Piia Osula kirjeldas jaanuarikuu ajakirjas Pere ja kodu oma kogemusi. Möödunud aasta suve hakul tabas ta end ootamatust olukorrast, kus üks töö sai järsku läbi ja tuli otsida uut. Peast käis läbi mõte, et nüüd oleks õige aeg saada teine laps. Perekonnal kasvas kodus kohe kaheseks saanud tütar. “Teadsin, et lapsed enam kuidagi 2,5 aasta sisse ei mahu ja seega vanemahüvitise jätkamise süsteemi me ei sobitu. Olin aga selleks hetkeks seitse kuud korralikult tööl käinud ja vahetult enne tööleminekut sain veel vanemahüvitist. Tundus loogiline, et uus vanemahüvitise kord on üles ehitatud nii, et varem hüvitisega kodus oldud aeg ei lähe uue hüvitise rehkendamisel arvesse,” rääkis Osula ning tunnistas koheselt, kuidas ta eksis. Naine märkis, et oleks siis rasedaks jäänud, läinuks see tolles võrrandis kirja suure ja ümmarguse nullina.

Osula saatis ka oma kahtluste ümberlükkamiseks veel ametnikele kirja ning sai vastuse: praegu pole teil tõesti kasulik lapseootele jääda, seda tuleks teha teatud arvu kuude pärast. “Nii lükkasin mõtte uuest lapsest teadmata ajaks edasi,” tõdes Osula, viidates, et selliseid, “vanemahüvitise määramise auku” sattunud naisi on palju. Riik on loonud olukorra, kus 2,5-3,5 aastase vanusevahega lapsi enam sündima ei hakkagi, sest see oleks vanemale liiga kahjumlik.

Rahvastikuministri selle aasta tööplaanis on analüüsida perepoliitika meetmete mõjusust ning töötada välja sündimust toetava perepoliitika pikaajaline visioon. “Oleme analüüsiga peale hakanud ning ühtlasi asunud kaardistama lastega perede vajadusi ja ootusi, mida praegused meetmed veel ei kata,” ütles Solman.

Üheks lastega perede kindlustunnet mõjutavaks teguriks on just nimelt eespool viidatud vanemahüvitise süsteemi muudatus, mille Solman valitsuse lauale otsustamiseks viib.

Solman kinnitas, et on koostöös sotsiaalminister Tanel Kiigega asunud lahendama veel üht peredega seotud probleemi. Nimelt kavatsevad Solman ja Kiik parandada lapsevanema haigus- ja hooldushüvitise maksmise tingimusi. “Kuna lapsehoolduspuhkuselt tööle naasval lapsevanemal puudub enamasti eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse tema hooldus- ja haigushüvitis alampalgalt. Haige lapsega koju jäämine või ka vanema enda haigestumine, mõjutab olulisel määral pere sissetulekut ja majanduslikku kindlustunnet. Raskused tööturule naasmisel võivad vähendada ka hilisemat perelisa soovi,” märkis Solman, lisades, et olukord ei ole peresõbralik ja vajab kiiret lahendamist.