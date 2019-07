Solman: perevägivald tuleb peamiselt perede oskamatusest oma probleeme lahendada

„Iga perevägivallaga kokku puutunud perekond on omamoodi õnnetu ning neid tuleb aidata,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „Probleemide lahendamisega seotud osapooli on palju. Seepärast tuleb selle probleemi lahendamisel hoolikalt läbi mõelda riigi, omavalitsuste ja kolmanda sektori organisatsioonide ülesanded ning vastutus.“

Rahvastikuminister lisas, et hätta sattunud pered peavad saama sellist tuge ja toetust, mis neid reaalselt aitab. „Kõige olulisem on ohvri aitamine ja vägivalla lõpp. Samas tuleks minna ka probleemi juurteni. Suur osa perevägivallast on põhjustatud perede oskamatusest oma probleeme vägivallata lahendada, mitte sellest, et inimesed on halvad. Seepärast tuleb professionaalset abi pakkuda ka vägivallatsejale. Ainuüksi karistamisest ei piisa,“ ütles minister.

Kohtumisel arutati muu hulgas seda, kuidas perevägivalda ennetada ja vähendada. Koosolekul rõhutati, et perevägivald saab tihti alguse katkistest kodudest ja puuduvatest eeskujudest ning samuti on põhjuseks inimeste suutmatus igapäevaste probleemide ja konfliktidega toime tulla.

„Perena elamist tuleb õppida ning kõige parem on seda õppida oma vanematelt. Teisalt pole see alati võimalik ning seetõttu peab appi tulema haridussüsteem. Lapsed peavad tulevikus saama rohkem abi ja õpetust nii õpetajatelt kui koolipsühholoogidelt,“ lausus Solman. „Seepärast peab siinkohal kohustuse võtma ka haridusministeerium, kelle valitsemisalasse kuuluvad nii koolid kui ka vajalike spetsialistide koolitamine.“

Vabariigi valitsuse tööplaanis on ühe ülesandena „Tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks“, mis valmib siseministri juhtimisel ja mille koostamisse on kaasatud ka sotsiaalminister, justiitsminister ja rahvastikuminister.