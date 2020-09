ŠOKEERIV VIDEO | Kuidas elektritõukerattaga mitte sõita

Liiklusjärelevalvekeskus paneb inimestele südamele, et osaledes liikluses jala, tõukeratta, jalgratta või rulluiskudega, tasub olla tähelepanelik. "Kui keegi eksib, siis erinevalt autojuhist, ei ole Sinul ümber energiat neelavat keret, turvapatju ja turvavöid. Erinevalt Sinust auto liiklusõnnetuses haiget ei saa."

Jalakäija osalusel on sellel aastal juhtunud 189 liiklusõnnetust ja neis on hukkunud 10 inimest. "Õnnetusi on küll ~16% vähem kui eelmisel aastal sama ajaga, kuid hukkunuid on kahjuks 1 võrra rohkem. Jalgratturi osalusel juhtunud õnnetusi on toimunud sellel aastal ~30% rohkem," teatas keskus.

Peatu, vaata ja veendu! Veendu ka siis, kui Sul on liiklusmärkidest või fooridest tulenevalt eesõigus. Jäta ruumi nii enda kui teiste liiklejate eksimustele. Videolt nähtav liiklusõnnetus juhtus mõned ajad tagasi Tallinnas ja tõukerattaga liikleja toimetati kontrolliks haiglasse.