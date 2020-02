Sõitjate arv TLT bussides ületas 100 miljoni piiri

“2019. aastal muutusime ettevõttena kindlasti efektiivsemaks, sest teisiti ei oleks olnud võimalik aastaga edukalt kasvatada teenindavate bussiliinide arvu 21 protsendi võrra,” ütles TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš, kelle sõnul alustati möödunud aastat 62 bussiliiniga, kuid lõpetati juba 75 bussiliiniga.

Üheteistkümne uue liini teenindamist alustas ettevõte veebruaris kui pealinna teine bussioperaator loobus linnaga sõlmitud lepingust. Lisaks asus TLT teenindama liini number 62 Väike-Õismäe - Mäeküla. Samuti loodi möödunud aastal esimene ühistranspordi otseühendus Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosade vahel bussiliiniga number 66 Priisle-Pelguranna, mis läbib ka vastavatud Reidi teed.

Boroditši sõnul loodab ta sõitjate arvu kasvu ka tänavu, sest ettevalmistamisel on veel uusi transpordiühendusi ning ettevõte teeb tööd, et kasvatada olemasolevatel liinidel sõitjate arvu ja ühistranspordi populaarsust.

Üks oluline osa ühistranspordi populaarsuse kasvatamiseks ja kvaliteetse teenuse pakkumiseks on ettevalmistused keskkonnasõbraliku ühistranspordile üleminekuks, et aastaks 2025 ei kasutataks Tallinnas ühistranspordis tilkagi diiselkütust. "Selleks hangime järgmise viie aasta jooksul kokku 350 gaasibussi, millest esimesed 100 jõuavad Tallinnasse käesoleval aastal. Samuti jätkame elektribusside testimist, et olla lähiaastatel valmis nende kasutuselevõtuks Tallinna ühistranspordis," võttis Boroditš kokku ettevõtte eesmärgid ühistranspordi kaasajastamisel.

Möödunud aastal kasvas ka üheaegselt sõitjaid teenindavate busside hulk 14 protsenti. Tipptunnil teenindab sõitjaid Tallinna tänavatel 421 bussi, mis läbisid aastas kokku 27,6 miljonit kilomeetrit. Kokku on ettevõtte sõidukipargis 529 linnaliinibussi.