Sõidueksamil ei loeta enam vigu kokku, vaid hinnatakse sõiduoskust

Ühe olulise muudatusena ei loetleda sõidueksamil enam üksikuid vigasid, vaid hinnatakse sõiduoskust tervikuna, kirjutas ERR.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul on eelmisest määrusest möödas juba kaheksa aastat ning see oli vaja üle vaadata. "Meid ümbritsev ühiskond on pidevas muutumises. Mis kunagi oli päevakajaline, ei pruugi enam täna olla," ütles ta ERR-ile.

Näiteks pandi ameti hinnangul siiani sõidueksamil liiga suurt kaalu sõiduvigade lugemisele. Uue määruse eelnõu järgi ei hakata enam üksikuid vigu kokku lugema, vaid hinnatakse sooritust tervikuna.

"Hindamine vajas muutmist vigadepõhisest lähenemisest kompetentsipõhiseks, kus tähtis ei ole kontrollida üksiku elemendi oskust, vaid kogu terviku hindamist ja liikluses hakkama saamist," märkis Vanamõisa.

Lisaks sõidusoorituse hindamisele muudetakse ka harjutusi, Vanamõisa sõnul muutuvad need igapäevasemaks. Näiteks kaotati harjutustes korduste arv (väljaarvatud kaherattalised sõidukid) ja hinnatakse sooritust ennast – kokku kolm harjutust kümne minuti jooksul.