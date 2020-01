Sõida ettevaatlikult! Maanteeamet: sõiduteed on täna mitmel pool libedad

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus teatas varahommikul, et täna on teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel kuivad, niisked või jäised. Teetemperatuur on miinuspoolel ja mitmel pool on teed härmatisega kaetud ning on libeduseoht.

Ilmaprognoosi kohaselt tuleb päeval muutliku pilvisusega ilm, kohati võib vähest vihma või lörtsi sadada. Õhu- ja teetemperatuur on 0 kuni +3 kraadi ning teeolud on talviselt muutlikud, seetõttu võib olla kõrvalteedel ja metsavahelistel lõikudel ootamatut libedust.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et tuleb olla tähelepanelik ning ka väikesed temperatuurimuutused 0-kraadi ümber võivad tekitada liiklusoludes suuri muudatusi.

Sõitkem ettevaatlikult!