Snelli tiik pumbatakse tühjaks ja puhastatakse. Mis saab senisest räpasest ja prahti täis veest?

Riigihankega otsitakse kuni 10. veebruarini järgmiste tööde teostajat: Snelli tiigi veest tühjendamine ja settest puhastamine kuivmeetodil, seejärel tiigi taastamine ning ümbruse ja pargiala heakorrastamine. Tööd tuleb teha vastavalt eelprojektile ja nii keskkonna- kui muinsuskaitse nõudeid järgides. Pakkumine peab sisaldama tehnilist kirjeldust tiigi veest tühjaks pumpamise tehnoloogia kohta (kasutatavad pumbad, survetorustiku rajamine jm).

Kesklinna vanem Vladimir Svet sõnab, et linn on regulaarselt korraldanud Snelli tiigi puhastamist sinna sattunud prügist ja kaasanud isegi tuukreid, aga see on ilmselgelt n-ö pinnapealne lahendus. "Viimane põhjalik puhastus setetest tehti juba enam kui 30 aastat tagasi, nii et on viimane aeg tiik jälle tühjaks pumbata ning kogunenud mudast ja prügist puhastada."

Kõrvalt tekib küsimus, tegu ju üpris suure tiigiga, mis saab kogu sellest veest, mis välja pumbatakse? See on ju väga räpane ja reostaks loodust ka mujal.

Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šank selgitab Delfile, et vesi pumbatakse kanalisatsiooni ja sealtkaudu Paljassaare puhastisse. "Kuna tiigis ei ole reovesi, vaid settinud sademevesi, siis pole sellega probleemi. Pealegi on pumpadel filtrid sodi eraldamiseks. Küll aga pole veel teada, mida kõike võib setete hulgast leida."

Vladimir Svet märgib, et Snelli tiigi puhastamine on samm Toompargi ala tervikliku korrastamise suunas. "Pärast tiigi puhastamist saab mõelda võimalusele rajada kaldale kaasaegne pargipaviljon või kohvik, kus võiks suvel olla ka paadilaenatus ja talvel uisurent – kui meil veel talve tuleb."