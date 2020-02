Smartlynxi lend Tenerifelt Tallinnasse on juba neli tundi edasi lükatud

Tenerifelt kirjeldas lendu ootav reisija Delfile, et lennu edasi lükkamist põhjendati tehniliste probleemidega.

"Pidevalt käib lennuaja edasi lükkamine. Muidugi mõnda aega tagasi jagati inimestele toidu kuponge. Palju on väikeste lastega peresid ja hetkel on suur teadmatus väljalennu kohta," kirjeldas üks reisija kella 19 ajal, kui lennuk oli juba kolm ja pool tundi liiga kaua maa peal olnud.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margot Holts selgitas Delfile, et lennujaamale teadaolevalt peaks lend saabuma Tallinnasse südaöö paiku. Tema sõnul tuleb tehnilisi tõrkeid vahel ikka ette, ent põhjuseid saab selgitada lennufirma ise.

Tenerife lennujaama tablool on märgitud, et lennule lubatakse inimesi kohaliku aja järgi 17.18. Siiski polnud ka tund hiljem veel väravad avatud. Eestlane, kes omakseid Tallinna lennujaamas ootab, nentis infosulgu. Pole teada, millal lennuk õhku tõuseb, seega pole lähedastel teha muud, kui vaid oodata.

Tabloo lennujaamas.

Tallinna lennujaama reaalaja lennuinfo järgi SmartLynxi lend number MYX 572 Tenerifelt hilineb. Samas ei ole kirjas lennu eeldatavat saabumisaega. Küll aga on kirjas, et kava kohaselt pidi see saabuma kell 21.45.

Lennuki jõudmine täpselt südaööks tähendaks, et õhusõiduk pidi õhku tõusma Eesti aja järgi kell 16.45. Kell 19 polnud aga lennuk veel tõusnud. Tenerife ja Tallinna vaheline Smartlynxi lend kestab üldjuhul 6 tundi ja 15 minutit.

Smartlynxiga ei ole Delfil õnnestunud veel kontakti saada.