SmartLynx lükkas lennu Bulgaariasse edasi 19 tundi!

Algselt pidi reis Musta mere äärde väljuma täna kell 3:50, ent Tallinna lennujaama reaalajas lennuinfo järgi on uus väljumisaeg täna õhtul kell 22:30.

Samas on Varnast Tallinna saabuva SmartLynx Airlines Estonia lennu graafikujärgne maandumisaeg täna kell 10:10, ent lennuinfos on see saanud märkuse "hilineb", ilma viiteta konkreetsele kellaajale.

Lähiaja lennuplaanis on kirjas mitu SmartLynx lendu. Näiteks täna kell 11:00 läheb lend Riminisse Itaalias, kell 18:50 peab väljuma lennuk turistidega Kreekasse Heraklioni, homme kell 5:00 aga Riiga. Nende lendude juures pole edasilükkamise märkust.

Samas eilehommikused SmartLynxi lennud Tallinnast Soudasse Kreetal ja Kerkyrasse Korful väljusid kolmveerandtunnise hilinemisega. SmartLynxi eileõhtune lend Burgasest saabus Tallinna aga plaanitust mõnikümmend minutit varem.

SmartLynx Airlines Estonia on Riias peakorterit omava tellimuslendude firma SmartLynx Airlines Eesti haru, mis alustas siin tegevust seitse aastat tagasi. Ettevõte kasutab reisijate vedamiseks lennukeid Airbus 320 ja 321.