Skeptilisus koroonavaktsiini suhtes - kui suur osa Balti riikide elanikest ei plaani end vaktsineerida?

Turu-uuringufirma RAIT Faktum & Ariko värskest uuringust eestlaste, lätlaste ja leedulaste hinnangutest COVID-19 vaktsiinile selgus, et eestlased on koroonavaktsiini suhtes kõige vähem skeptilised.

Skeptilisus on suurim lätlaste hulgas, kellest vaid 34% sooviksid minna vaktsineerima ja umbes sama palju ei ole üldse kindlad, millise otsuse teeksid. 38% aga ei plaani minna vaktsineerima. Läti on ainus Balti riik, kus vaktsiini skeptiliselt suhtuvate osakaal on suurem, kui vaktsiini pikisilmi ootavate inimeste osakaal.

Leedus veidi rohkem kui üks kolmandik uuringus osalejatest ei tea, kuidas nad käituvad, 39% plaanivad ennast vaktsineerida ja üks kolmandik pigem loobuksid vaktsineerimast.

Eesti on teiste Balti riikidega võrreldes COVID-19 vaktsiini osas vähem skeptiline. 44% eestlastest plaanib ennast vaktsineerida, neljandik ei oska hinnangut anda ning pea kolmandik pigem ei vaktsineeriks.

Andmed koguti veebiuuringu teel 2020. aasta oktoobris. Küsitleti elanikke vanuses 18.–65. Leedu valim koosnes 1006 inimesest, Läti valim 1001 inimesest ja Eesti valim 1038 inimesest.