Skandaalne kõne, mis katkestati: kas Imre Sooäär rikkus reegleid või mitte?

Vande andmise eel hakkas Sooäär rääkima, miks ta ikkagi parlamenti naaseb. "Aga mündil on ka teine pool ja need on minu inimesed. Need on mulle oma hääle andnud. Kuidas me neile otsa vaatan, kui vastutusest loobun?" küsis ta muu hulgas.

Henn Põlluaas katkestas teda järgnenud mõttelennu ajal korduvalt. Ta viitas, et protseduurireeglid ei näe ette sellist sõnavõttu. "Aga ma väga tänan, aga läheme ametivandega edasi. Kahjuks meie töö- ja kodukorra seadus on selline," märkis ta.

Mainitud seadusele viitas ka Sooäär ise. "Riigikogu töö- ja kodukorra seadus ei sätesta, kui pikalt ma võin vannet anda ja ma hea meelega kasutaksin oma traditsioonilist 5 + 3 minutit," sõnas Sooäär ühel hetkel.

"Kahjuks te ei anna vannet praegu, te peate kõnet. Siin on väga suur vahe," kostis Põlluaas ja katkestas kõne lõplikult.

Kui vaadata otsa riigikogu töö- ja kodukorra seadusele on seal ametivande kui sellise andmisest juttu üpris üldsõnaliselt ja ajalise raamistiku ja sõnastuse kohta pole rohkem öeldud. Küll aga on seal märgitud: "Kui ettekanne, sõnavõtt või küsimus kestab ettenähtust kauem, nõuab istungi juhataja ettekande, sõnavõtu või küsimuse lõpetamist. Kui ettekandja, sõnavõtja või küsija kaldub päevakorraküsimusest kõrvale, nõuab istungi juhataja, et pöördutaks tagasi päevakorraküsimuse juurde. Kui istungi juhataja nõuet ei täideta, katkestab istungi juhataja ettekande, sõnavõtu või küsimuse mikrofoni väljalülitamisega."

Ametivande protseduurist on pikemalt juttu riigikogu liikme staatuse seaduses. Riigikogu liige, kes ei ole andnud ametivannet esimesel istungil, annab selle riigikogu ees esimese istungi alguses, millest ta osa võtab. Sooääre puhul oli see täna.

Seaduses märgitakse, et riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist järgmise ametivande: "Asudes täitma oma kohustusi riigikogu liikmena riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale."

Seejärel tuleb ametivande tekstile alla kirjutada. Seaduses pole viidatud, et protseduuri ajal võiks tulevane rahvasaadik pikema sõnavõtu pidada.