Skandaalne Aivar Mäe sai uue töökoha, kus teenib 2200 eurot kuus

Vald alustas Mäega koostööd Viimsi uue kultuurikeskuse Artium rajamiseks juba möödunud aasta sügisel, kui keskus oli veel projekteerimisfaasis, vahendab ERR. Vallavalitsus toonase vallavanema Laine Randjärve ettepanekul sõlmis Mäega viiekuulise lepingu, mis töötasuks nägi ette 1250 eurot kuus.

Pärast keskuse projekteerimis- ja ettevalmistusfaasi võttis Artiumi ehitamise koordineerimise tänavu kevadel üle Viimsi valla haldusettevõte Viimsi Haldus OÜ, mis viis läbi riigihanke ehitaja leidmiseks ning kuu aega tagasi alustati hoone ehitamist, ütles Viimsi valla avalike suhete juht Martin Jaško.

"Jätkame Aivar Mäega koostööd ning tänavu septembri keskpaigast on ta kaasatud Artiumi rajamisse Viimsi Halduse projektijuhina, kus tema ülesandeks on olla oma ekspertteadmistega abiks keskuse ehitamisel ja sisustamisel," ütles Jaško, lisades, et Mäe töötasu on 2200 eurot kuus.

Vald tõstab koostöö jätkamise põhjenduses esile asjaolu, et Mäe on korraldanud varem Jõhvi ja Pärnu kontserimajade rajamist ja ehitusprotsessi, samuti Vanemuise kontserdimaja, Peterburi Jaani kiriku ning Estonia teatri rekonstrueerimist ja omab valdkonnas suuri kogemusi.

Delfi on varasemalt kajastanud, et Mäe teatas augusti lõpus, et lahkub Rahvusooper Estonia peadirektori ametikohalt. Talle määrati 44 100 euro suurune hüvitis.

Skandaal puhkes, kui juunis avaldas Ekspress artikli, kus rahvusooper Estonia endised ja praegused töötajad kirjeldasid Mäe alandavat ja ahistavat käitumist noorte naiskolleegide suhtes.

Oktoobris määras politsei- ja piirivalveamet väärteomenetluses Mäele seksuaalse ahistamise eest karistuseks rahatrahvi. Mäe advokaat Paul Keres kinnitas siis, et otsus kaevatakse edasi.