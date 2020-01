Siseminister: riik peab andma signaali, et joobeseisundis juhtimine ei ole aktsepteeritav

"Nädalavahetusel joobes juhtimise tõttu toimunud õnnetus on väga kahetsusväärne ja äärmiselt kurb. Avaldan hukkunute lähedastele kaastunnet," ütles minister.

"Liikluskuritegevuse probleemidega on silmitsi seisnud pea kõik valitsuse koosseisud. Karistusi on muudetud karmimaks, kuid hinnates hiljutisi sündmusi ja vaadates viimaste aastate statistikat, võib väita, et ainult karistuste vähesel määral karmistamine antud probleemile lahendust ei too," märkis Helme. "Kannatanutega toimunud liiklusõnnetuste arv, kus sõiduki juht on olnud joobeseisundis, on jäänud suurusjärgus samaks," lisas ta.

"Juba 0,5-promillise joobega rooli minnes kasvab autojuhil liiklusõnnetusse sattumise tõenäosus kaine juhiga võrreldes kolm korda ning saatuslikku liiklusõnnetusse sattumise tõenäosus juba viis korda. Seetõttu on oluline, et riik reageeriks antud kõrge ohtlikkuse tasemega tegudele otsustavalt ja ennetavalt," tõi minister välja.

Helme ütles, et üheks ettepanekuks ministritele on karmistada karistust süüteo eest, kus joobes sõidukijuht on põhjustanud inimese surma. "Kui praegu karistatakse näiteks isiku tapmises süüdimõistetut kuue- kuni viieteistaastase vangistusega, siis olemuselt samasisulise liiklussüüteo korral, mis on toime pandud joobeseisundis, karistatakse vaid kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Nimetatud süütegude võrdlemisel jääb arusaamatuks, miks karistused teineteisest erinevad. Karistusi tuleks seega ühtlustada," märkis minister.