Siseminister: poliitikud on ühiskonna aususe etaloniks

„Tarkust olete saanud koolipingist ning elu ja töö annavad elutarkust, julgust olete saanud treeningväljakul ning praktikas ja julgus on ennekõike enesedistsipliini küsimus, et ka kõige kriitilisemates situatsioonides enesealalhoiuinstinkte võita,“ ütles siseminister aktusel peetud kõnes.

Siseminister rõhutas, et kõige põhilisem on ausus ning see pannakse elus väga erinevates olukordades proovile. „Eesti ühiskonda on viimastel kuudel mõjutanud mitmed põhimõttelised raputused näiteks spordis või panganduses. Nendes raputustes oli ebaausust, mis on meie mainet maailmas kahjustanud,“ sõnas minister.

„Meil kõigil on elus ahvatlusi, kiusatusi ning ettepanekuid inimestelt, kes on aususele selja pööranud. See on nagu moraalse kompassi ära nihutamine, raudnaelaga kompassinõela viltu vedamine.“ Siseministri sõnul seisab ühiskond aususel ning poliitikud on selle kompassi Põhjanael. Minister lisas, et ausus viib ühiskonda edasi ning keegi ei suuda meie arengut pidurdada.

„Soovin teile kogu südamest edu töös ja õnne isiklikus elus, sest lisaks tööle, mis tuleb ja läheb on ka isiklik elu väga oluline, abikaasa, lapsed, kodu, hobid - ka neid ei saa kõrvale lükata. Hoiame kokku ja seisame selle eest mis meid ühendab, see on Eesti! Eesti eest!“, lõpetas oma kõne Mart Helme.

Sisekaitseakadeemia lõpetas tänavu 272 uut sisejulgeolekuametnikku.