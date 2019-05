„Paratamatult tekib kahtlus, et minister Helme usubki süvariigi, igal pool varitsevate agentide, jälitamise ja uurimisorganite kallutatuse olemasolusse,” imestas eelmine siseminister Katri Raik hiljuti. Tegelikult on Mart Helme juba aastaid vandenõuteooriaid levitanud. Enamgi veel, ta näib neid siiralt uskuvat ja see usk näib süvenevat.