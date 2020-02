Siseminister Mart Helme: oleme koroonaviiruse leviku peatamiseks valmis tegutsema

"Siseministeerium koostöös politsei- ja piirivalveametiga saab sotsiaalministeeriumi ja Terviseametit toetada haiguskolde piirkonnas, näiteks mõnes linnas, asutuses või kasvõi laeval, karantiini kehtestamisel ja liikumispiirangute, ürituste korraldamise keelu või mõnes konkreetses piirkonnas viibimiskeelu rakendamisel," ütles siseminister Mart Helme. "Seda kõike saab vahetu ohu korral teha ka ilma eriolukorda välja kuulutamata."

Siseminister lisas, et eriolukorra väljakuulutamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele teeb sotsiaalminister Terviseameti ettepanekul. Juhul kui valitsus otsustab koroonaviiruse tõttu eriolukorra välja kuulutada, määratakse eriolukorra juhiks samuti sotsiaalminister.

"Vabariigi valitsuse otsusel saab riigipiiri ka sulgeda või sisepiiril piirikontrolli kehtestada, kui Terviseamet selleks ettepaneku teeb," märkis siseminister. "Ka siseministril on õigus vahetut tegutsemist nõudvas olukorras taastada sisepiiril piirikontroll, et politsei- ja piirivalveamet koostöös terviseametiga saaks läbi viia sanitaarkontrolli. Siseministril on õigus piiripunkt ka sulgeda, kuid sellele peab järgnema Vabariigi valitsuse üksmeelne otsus," lisas siseminister Helme.