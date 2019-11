Siseminister Mart Helme näeb Mart Järviku skandaali taga prokuratuuri poliitilist kallutatust

Helme süüdistas maaeluminister Mart Järviku usalduskiriisis loomulikult opositsiooni ja vaba ajakirjandust. Millisel viisil on kõnealused Järviku valetama sundinud, siseminster Helme ei täpsustanud. Ootamatult ründas ta aga prokuratuuri, süüdistades seda silmnähtavalt poliitilise tellimustöö tegemises.

"Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel," põrutas Helmem taaskord täpsustamata, kes on need "me" ja millisel viisil prokuratuuri politiiline kallutatus täpsemalt näha on.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas mäletatavasti kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.