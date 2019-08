Siseminister Mart Helme kutsub noorte kanepitarvitajate tõttu kokku olemasoleva uimastiennetuse valitsuskomisjoni

Valitsuskomisjon ja selle juures tegutseva sotsiaal-, rahvatervise-, korrakaitse- ja kriminaalvaldkonna ekspertidest koosnev töörühm käsitleb uimastitevastast võitlust rahvatervise osana. Komisjon moodustati juba 2012. aasta aprillis.

„See tähendab, et kui politsei ülesandeks on kogukonnas avalikku korda hoida ja teha järelevalvet näiteks narkojoobes juhtide tabamiseks, siis samas pakutakse uimastitarvitajatele neid abistavaid nõustamis- ja raviteenused,“ rääkis Helme. Tema sõnul on oluline just see, et politsei suunab neid teenuseid saama õigusrikkujad, kellel on uimastitega probleeme. „Seda tüüpi koostöö vähendab samaaegselt korduvkuritegevust ja uimastisõltuvusi ning vajab laiemat kasutuselevõttu.“

Järjest rohkem pannakse rõhku ennetustööle. Viimaste aastate jooksul on organiseeritud nii noorsootöötajate, noorsoopolitseinike, õpetajate kui ka lapsevanemate koolitamiseks mitmeid uusi võimalusi. Noortega kokkupuutuvad politseiametnikud on nüüdseks kõik läbinud täiendava ennetusalase väljaõppe, mis aitab neil olla paremini toeks oma kogukonnas ennetustegevuste kavandamisel. „Nende tegevuste mõju on tänaseks ka hinnatud ja tulemused näitavad selget vajadust nendega jätkata.“ ütles Helme.

„Üheks eesmärgiks on jõuda olukorda, kus Eesti ei ole enam maailmas tuntud uimastisurmade kõrge arvu, vaid selle poolest, et oleme näiteks igasse kooli ja kogukonda viinud tõenduspõhised ennetusprogrammid,“ lisas siseminister.

Tervise arengu instituudi eestvedamisel mais valminud kooliõpilaste tervisekäitumise uuring leidis, et Eesti koolinoorte seas on näiteks kanepi proovimine vähenenud. Viimase uuringu järgi on kuni 15-aastastest noortest kanepit proovinud 17 protsenti vastanutest. Vaid neli aastat tagasi oli see näitaja 24 protsenti.