Siseminister Mart Helme kohtub Ungari peaministri Viktor Orbàniga

Siseminister kohtub lisaks ka Orbàni erakonna Fidesz aseesimehe, riigisekretär Katalin Novàkiga. Teisipäeval on kavas kohtumine Ungari siseministri Sándor Pintériga.

"Kohtumisel peaminister Viktor Orbàniga ja riigisekretär Katalin Novàkiga arutame suhteid nii erakondade kui ka Euroopa Liidu tasemel. Euroopa Liidus peab säilima riikidel rahvuslik suveräänsus, erinevad kultuurid ja keeled. Nii Fidesz kui EKRE on kristlikel traditsioonidel põhinevad erakonnad ning on soov luua poliitiline kristlikele traditsioonidele tuginev allianss, et seista vastu Euroopas vohavale liberaalsele maailmavaatele,” ütles Helme.

Ta lisas, et visiidi eesmärk on tihendada Eesti ja Ungari suhteid tervikuna. Siseministeeriumite tasemel soovitakse arendada koostööd ja jagada Eesti kogemusi e-residentsuse teemal ning saada ülevaade Ungari kogemustest rändepoliitika kujundamisel ning migratsiooni tõkestamisel.

Lisaks esmaspäeval algavatele kohtumistele külastatakse visiidi käigus ka Ungari piirirajatisi. Samuti toimub kohtumine CEPOLi ehk Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametis, kus arutatakse CEPOLi direktoriga Euroopa Liidu sisejulgeoleku tuleviku üle.

Eelmisel kuul kohtus Ungari peaministriga ka Helme erakonnakaaslane Jaak Madison. Tema sõnul vestlesid nad Orbàniga sellest, milline on olukord Eestis ja Ungaris ning kuidas kahe erakonna vaates konservatiivsetele rahvuslikele väärtustele on väga sarnased. Samuti arutasid nad koostöö üle Euroopa Parlamendis.