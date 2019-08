Siseministeeriumi asekantsler edastas segast teavet kärbete kohta

Mart Helme väitis, et Vaher tulistas Helmele selga, rääkides meediaga võimalikest politseiametnike koondamisest. Siiski on oluline märkida, et Vaher pole selle perioodi vältel väitnud, et ta on sunnitud politseinikke koondama. PPA teates seisis, et kui PPA kulusid kärbitakse kolme protsendi võrra, siis tuleb politseiametnikke koondada. "Inimeste töökohti puudutavad eelkõige need ettepanekud, mis on seotud teeninduskohtade või pakutava teenuse vähendamisega," seisis teates. Mart Helme ütles: "Ta korrutas sulaselget valet meedias korduvalt ja korduvalt," viidates sellega, nagu oleks Vaher öelnud, et valitsus sunnib politseinikke koondama.

Eile teatas peaminister, et kohtus isa-poeg Helmetega ning jõuti kokkuleppele, et Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust ei algatata. "Minu hinnangul on väga üheselt selge, et see tegu oli täiesti lubamatu ning säärased algatused ei tohi korduda. Ainult sellisel juhul on valitsuse edasine koostöö võimalik," teatas Ratas. Sotsid soovivad aga algatada siseministri umbusaldamist, see oleks juba praeguse valitsuse teine kord, kui Mart Helmet umbusaldatakse. Martin Helme postitas sotsiaalmeediasse, et koalitsioon on tugev.

Valitsusest on seni lahkunud üks minister, infotehnoloogiaminister Marti Kuusik, kes oli ametis pisut üle ühe ööpäeva, kuna tema kohta selgus, et Kuusik olevat enda naise suhtes korduvalt koduvägivalda kasutanud. Prokuratuur teatas juuli lõpus, et saadab Kuusiku süüdistusakti kohtusse.