Siseministeerium otsib partnerit, kes tooks kokku kohalikud ja sisserändajad

Toetuse abil korraldatakse kokku 45 kogukondlikku teabe- ja ühistegevust, kus osaleksid kohalikud elanikud ja väljastpoolt Euroopa Liitu pärit inimesed, samuti on kavas koostada teavitusmaterjale. Projekt viiakse ellu tänavu 1. novembrist kuni ületuleva aasta 31. oktoobrini.

Taotlusvooru kogueelarve on 150 000 eurot, seda rahastatakse 75 protsendi ulatuses varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondist ning 25 protsendi ulatuses riigieelarvest.

"Tegemist on rahvastikuminister Riina Solmani poolt allkirjastatud taotlusvooru väljakuulutamise käskkirjaga, et aidata kohaneda kolmandate riikide kodanikel, kes juba siin elavad, töötavad, õpivad," ütles siseministeeriumi pressiesindaja Pia Kuusik Delfile. "Sääraste kohanemist toetavate tegevuste eesmärk on abistada juba siin elavaid isikuid Eesti kultuuri, inimeste ja tavadega suhestumisel."

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. august 2019 kell 11.

Siseministeeriumi juhivad praegu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme, kes on tuntud kui sisserände üks suurimaid vastaseid ja rahvastikuministrina Isamaasse kuuluv Riina Solman.