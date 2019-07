Siseministeerium: lähisuhtevägivalla spetsialistide teadlikkus oma tööst on madal

www.DELFI.ee RUS

Perekond Foto: Meisi Volt

Siseministeerium on koostanud lähisuhtevägivalla vastu võitlemise tegevuskava aastateks 2019-2023. Muuhulgas tuuakse esile, et spetsialistidel, kes temaatikaga kokku puutuvad, on valdkonnast vähene teadlikkus.