Siseministeerium ei lubaks koosellunud paaridel ühist nime võtta

Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) saatis kooskõlastusele uue nimeseaduse eelnõu, mille järgi tuleks nimemuutjatel praegusest enam aru pidada, sest juba olemasolevat perekonnanime paljud neist enam võtta ei tohiks, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Kui tehti kooseluseadus, siis lepiti kokku, mille poolest erinevad abielu ja koosolu. Ja üks, mille poolest nad erinevad, on see, et abielus võivad abikaasad võtta ühise nime ja kooselus mitte. Kui inimesed käivad notari juures oma kooselu sõlmimas ja nad seda nime ei saa, siis tegelikult ei tohiks seda saada ka siis, kui nad tulevad lihtsalt nime muutma," ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

Lisaks niisuguste plaanide nurjamisele oleks seadusemuudatusel ka teine eesmärk.

"Et ei satuks sellesse suguvõsasse näiteks uut inimest. Ma tean, et meie nime üldse kannab Eestis viis inimest ja kui tekib kuues, siis ta võib-olla paistab millegi halvaga ühiskonnas silma ja siis me kõik koos tunneme häbi, et selline inimene meie perekonda kuulub."

Selleks, et inimestel uue nime otsingul liialt peamurdmist ei oleks, lubab Eesti Keele Instituut koostada vabade perekonnanimede loetelu.

