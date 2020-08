Siselinna kalmistuhoone sai nurgakivi

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul kerkib Toonela tee idapoolsele osale uus multifunktsionaalne kalmistuhoone, mis koosneb klienditeenindussaalist koos administratsiooni ja registrihalduse tööruumiga ning tseremooniaruumist.

"Klienditeenindussaal täidab ka info- ja ekspositsioonisaali funktsiooni, kus on võimalus esitleda kalmistuga seotud ajaloolisi materjale. Uus tseremooniasaal on aga kavandatud ligi 150 inimesele. Lisaks on kavandatud ka Siselinna kalmistuhoone ümbruse haljastuse ja vertikaalplaneerimise täiendamine, väikevormide ja välisvalgustuse lisamine ning kaasaegse liiklusskeemi (nii autojuhtidele kui jalakäijatele) lahendus ning osaliselt taastatakse ka vana paemüür," rääkis Võrk.

Abilinnapea lisas, et kuna töömaa piirneb kasutuses oleva kalmistualaga, siis ehituse käigus ei tohi rikkuda hauarahu. Lisaks on töömaal vana kiviaed, mille taastamisel tehakse koostööd Muinsuskaitseametiga.

Siselinna kalmistu tavandihoone projekteeris Corson OÜ. Ehitustöid teostab Montreco OÜ. Projekti kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot. Siselinna kalmistuhoonet haldab Tallinna allasutus Kadrioru Park.