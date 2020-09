Sisekaitseakadeemias koolitusel käinul diagnoositi koroonaviirus. Koolis uued meetmed: maskid on homsest kohustuslikud

Kooliperele saadeti sisekaitseakadeemia rektori Marek Lingi poolt kiri, kus ta ütleb, et terviseametile teadaolevalt viibis Kase tänava õppehoones koolitusel inimene, kel tuvastati koroonaviirus (koolitus toimus eelmise nädala esmaspäevast reedeni).

"Kõiki lähikontaktseid on teavitatud ning korraldatud nende eneseisolatsioon. Palume akadeemiaperel jälgida oma tervist ning haigustunnuste tekkimisel (palavik, nohu, köha, kurguvalu) võtta ühendust oma perearstiga ning öelda, et on toimunud võimalik kokkupuude nakatunuga. Sisekaitseakadeemia teeb tihedalt koostööd terviseametiga, et välja selgitada edasised sammud," selgitas Link.

Terviseametist öeldi Delfile, et proov võeti eile ja positiivne tulemus tuli täna.

Rektor sõnas kirjas, et akadeemia jätkab õppetööd rakendades võimalikult palju ennetavaid meetmeid. Näiteks jaotati juba täna kaitsemaskid kõikidele õppegruppidele ja töötajatele. Homsest alates on maski kandmine sisekaitseakadeemia ühiselt kasutatavates ruumides kohustuslik (sealhulgas õppeklassid, aatrium, koridorid jne).

"Palume üksuste juhtidel võimaluse korral kolleegid suunata kaugtööle," lisas rektor. Tegeletakse näiteks ka sellega, et töötada välja turvalisem lahendus toitlustamise läbiviimiseks. Kui õpperühmas on keegi, kes peab olema tervislikel põhjustel eneseisolatsioonis, soovitab juhtkond õppejõududel tagada distantsilt loengu kuulamise võimalus, hoolimata sellest, et spetsiaalse tehnika olemasoluta võib see olla ebakvaliteetne.

"Hoidke end ja teisi," märkis Link kirja lõpetuseks.

